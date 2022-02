Paura a San Liberale: anziana viene scippata della borsa nei pressi delle Poste

C'è sconcerto nel quartiere di San Liberale per quanto successo sabato verso mezzogiorno in via Tre Venezie. Nei pressi dell'ufficio postale un'anziana del posto è stata difatti improvvisamente scippata della borsa che aveva a tracolla. La donna era uscita di casa per andare a prendere il giornale e al momento di rincasare è stata avvicinata di spalle da un giovane che, con un movimento fulmineo, le ha strappato la borsetta contenente del denaro, il telefonino, il Green Pass, dei documenti e le chiavi di casa. Come riporta "la Tribuna", il ladro (vestito di scuro e apparentemente di giovane età) è stato comunque subito inseguito da un uomo di colore che aveva visto la scena, ma sfortunatamente il malvivente si è poi dileguato verso lo stadio di rugby dove domenica è stata ritrovata abbandonata la borsa della donna, anche se con all'interno solo le chiavi di casa. Sul posto sabato sono in ogni caso intervenute due pattuglie della polizia per i rilievi di rito. Gli agenti che stanno indagando sul caso potrebbero ora visionare le numerose telecamere di videosorveglianza della zona per care di dare una identità al ladro che, da una prima sommaria descrizione, potrebbe essere anche lo stesso che ha colpito un'altra donna alcuni giorni fa in Viale Alcide De Gasperi in centro città, a pochi passi dalla stazione.