Tragedia di Crevada, secondo l'autopsia Alessandro Ricci è morto annegato

Effettuato l'esame post mortem sul giovane di 32anni, trovato cadavere martedì scorso. La lesione al collo non sarebbe rilevante per determinare le cause del decesso. Restano le ipotesi della caduta accidentale in acqua o del suicidio

La caduta dentro al canale artificiale le cui pareti laterali sono prive di punti in cui ci si possa aggrappare, il corpo che viene trascinato per circa un chilometro e l'osso del collo, che non era completamente spezzato, che cede sotto gli urti che il cadavere subisce nel momento in cui si incastra all'interno del sifone dove è avvenuto il ritrovamento. Questa la cronistoria degli ultimi minuti di vita di Alessandro Ricci, il giovane 32enne trovato senza vita martedì scorso.

Il ragazzo, secondo l'autopsia condotta oggi, giovedì 6 maggio, da Alberto Furlanetto, il patologo incaricato dalla Procura, è morto annegato e la lesione cervicale riscontrata durante l'esame cadaverico esterno avrebbe scarsa rilevanza. Ricci si sarebbe infatti procurato la lesione quando i polmoni erano già pieni d'acqua, verosimilmente dovuta ai numerosi colpi ricevuti durante il trascinamento dal punto in cui il suo corpo è caduto in acqua e il sifone, che si trova a Crevada, a circa un chilometro di distanza. Nel corso dell'autopsia sono stati anche effettuati i rilievi che serviranno a confermare che il giovane, la notte in cui è deceduto, aveva bevuto parecchio.

Il post mortem insomma non chiarisce se, come pensa il pubblico ministero Mara De Donà, quello di Alessandro sia stato un suicidio piuttosto che una caduta accidentale. Le indagini per chiarire perché sia finito in acqua ripartono quindi dagli interrogatori delle ultime persone che lo hanno visto, tra cui l'amico bellunese 32enne che l'avrebbe perduto di vista mentre, da solo e visibilmente scosso perché gli era stato rifiutato un passaggio per tornare a Treviso, ha cominciato a camminare tra i campi in mezzo ai filari delle vigne.