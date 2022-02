Insegue in auto la "ex" fidanzata, finisce a processo

Otto anni di insulti, schiaffi e strattonamenti. E spericolati inseguimenti in auto. Un inferno a cui la donna, una 50enne di San Pietro di Feletto, ha deciso di dire basta nell'aprile del 2019, sporgendo denuncia. E' di maltrattamenti e stalking che deve rispondere un 52enne di Conegliano. L'uomo, finito a processo e difeso dall'avvocato Fabio Capraro, è stato sottoposto anche alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa.

«Sei una poco di buona, sei un animale» le avrebbe detto in più di una occasione, sempre per ragioni estremamente futili. Più di una volta inoltre avrebbe anche alzato le mani contro di lei, pestaggi che avrebbero costretto la donna a rivolgersi al pronto soccorso, fino a quando, durante un violento litigio, le avrebbe procurato anche un trauma cranico.

Lo stalking sarebbe invece consistito in pedinamenti, in auto e a piedi, e insistenti telefonate, nelle quali, ormai arrivati agli sgoccioli della relazione, le avrebbe chiesto di restituirgli dei regali, in particolare alcuni monili di oro. Alla risposta negativa della ex compagna, il 52enne avrebbe risposto iniziando a farsi trovare fuori dal posto di lavoro e seguendo la donna anche in macchina. Una volta avrebbe bloccato l'auto dopo un lungo inseguimento. Poi avrebbe cercato di aprire la portiera della vettura della donna e non riuscendoci l'avrebbe presa a pugni. «Non ho paura di te, sei fregata» avrebbe urlato.

L'uomo si difende sostenendo che i problemi sarebbero nati a causa dell'abitudine della compagna ad "alzare il gomito" e avrebbe portato all'attenzione della Tribunale anche alcuni certificati medici.