Corto circuito all'impianto fotovoltaico, tetto in fiamme: vigili del fuoco al lavoro

Sabato pomeriggio, 16 luglio, alle 14:50circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Michele a San Pietro di Feletto per l’incendio di parte dell’impianto fotovoltaico sul tetto di un’abitazione disposta su due livelli: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Conegliano e Treviso con l’autoscala hanno iniziato le operazioni di spegnimento dei pannelli interessati dall’incendio, evitando il coinvolgimento di tutta la copertura. Le cause dovute a una probabile anomalia dell’impianto sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 18:30.