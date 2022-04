Falso operatore dell'acquedotto in azione: ecco l'identikit

Falso incaricato di Piave Servizi all’opera a San Pietro di Feletto. La segnalazione arriva da alcuni residenti nel territorio comunale, che insospettiti si sono rivolti agli uffici del gestore idrico. «Non è un nostro incaricato» mette in guardia la società che gestisce il servizio idrico in 39 Comuni della provincia di Treviso e di Venezia. Stando alle descrizioni fornite, il sedicente operatore è un uomo giovane, capelli rossi, magro, abbigliamento curato. Esibisce un tesserino di Piave Servizi, ovviamente contraffatto, che mostra velocemente, senza che la persona abbia modo di controllarlo con calma.

Il giovane, in azione in questi giorni in località Bagnolo, chiede alle persone di entrare in casa con la scusa di controllare la bolletta dell’acqua, dicendo che c’è un errore nell’importo fatturato. «Informiamo che quest’uomo non è un nostro operatore e nemmeno un soggetto incaricato da parte della nostra Società: nessun nostro addetto visiona contratti e bollette, oppure richiede pagamenti direttamente a domicilio – fanno sapere da Piave Servizi – Invitiamo i cittadini alla massima attenzione e ad allertare le Forze dell’ordine». Il gestore idrico ricorda che i propri addetti per la lettura dei contatori o per interventi tecnici sono identificabili dal tesserino di riconoscimento e l’identità può essere verificata, in caso di sospetto, al Servizio Clienti al numero 800 016076.