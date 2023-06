«Sei stata una nonna speciale, dolce e premurosa. Ora proteggici da lassù»

Erano almeno 150 le persone tra famigliari, parenti e amici che nella mattinata di oggi, 30 giugno, hanno partecipato al funerale, alla Pieve di San Pietro di Feletto, di Margherita Ceschin, la pensionata 72enne tragicamente scomparsa nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, vittima di un omicidio ad opera di uno o più ladri nella sua abitazione di Conegliano, in via XXVIII aprile. Ad offficiare le esequie è stato il parroco, don Adriano Bazzo. Un'intera comunità, quella di San Pietro, si è stretta attorno alle figlie della donna, Francesca ed Elisabetta, i loro mariti e le nipotine che al termine della celebrazione hanno letto una commovente lettera rivolta alla nonna. Presente anche l'ex marito della Ceschin, i carabinieri della Compagnia di Conegliano, rappresentati dal comandante Fabio Di Rezze, e i sindaci di Conegliano e San Pietro, Fabio Chies e Maria Assunta Rizzo.

«Lo sappiamo tutti che l'epilogo della vita, di ogni vita, della nostra vita è la morte, il passaggio dal qui e ora all'eternità» così ha detto durante la sua breve omelia don Adriano «ma in questo modo, come è successo a Margherita no, troppa violenza, un accanimento mostruoso e nella solitudine questa nostra sorella ci ha lasciati. Sgomento e incredulità, rabbia. Perchè, come, chi? Sono le domande che in questa settimana si sono rincorse: abbiamo sentito, ci siamo posti ma senza risposte, solo supposizioni, parole di finti eruditi o di esperti improvvisati. Umanamente lasciamo che sia la giustizia a fare luce su quanto è accaduto. Spiritualmente siamo qui per chiedere al Signore conforto e parole di vita, parole di vita di cui abbiamo bisogno».