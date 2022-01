Canna fumaria malfunzionante, incendio danneggia tetto di un'abitazione

Un incendio, provocato probabilmente da una canna fumaria malfunzionante, ha semidistrutto il tetto in legno di un'abitazione di tre piani a San Pietro di Feletto, in via Podgora, al confine con il Comune di Conegliano. I vigili del fuoco di Conegliano, Vittorio Veneto e Treviso sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 12 gennaio, e hanno avuto ragione rapidamente delle fiamme. L'abitazione non è fortunatamente inagibile e non si sono registrati feriti o intossicati. A dare l'allarme al 115 sono stati gli stessi residenti dello stabile.