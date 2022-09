In occasione dell'ultimo saluto a Francesco proclamato il lutto cittadino

Con propria ordinanza, il Sindaco di San Pietro di Feletto, Maria Assunta Rizzo, proclamerà il lutto cittadino per il giorno dei funerali del giovane Francesco Favaro, con ciò ritenendo di doversi fare interprete del sentimento di dolore e commozione dell'intera cittadinanza e volendo esprimere a nome di essa e dell?Amministrazione Comunale, anche in forma pubblica e istituzionale, il profondo rispetto e la partecipazione al dolore della famiglia per l?inaccettabile perdita. Questo triste evento si verifica in un momento particolare, in cui ben 12 giovani vite si sono tragicamente concluse sulle strade della provincia nel solo mese di agosto, circostanza di fronte alla quale tutti, cittadini ed Istituzioni, devono sentirsi solidalmente coinvolti per un radicale cambiamento di tendenza.



La proclamazione del lutto cittadino comporta la sospensione, nel territorio del Comune di San Pietro di Feletto, delle manifestazioni pubbliche eventualmente in programma, mentre presso la sede Municipale verrà esposta la bandiera a mezz?asta. Il Sindaco invita inoltre tutti i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni culturali, sociali e sportive del Comune ad esprimere un segno di raccoglimento e di pubblico rispetto in concomitanza con il funerale, e ad evitare comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l'intera giornata. Essendo ancora in attesa del provvedimento dell?Autorità Giudiziaria, non sono ancora noti la data e gli orari delle esequie, che si terranno nella Chiesa di Santa Maria di Feletto.