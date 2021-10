Malore mentre pranza in osteria, 65enne gravissimo

Stava pranzando in osteria quando è stato colto da un improvviso malore, probabilmente un infarto. Sono molto gravi le condizioni di T.L., 65 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Conegliano. L'episodio è avvenuto alle 12.30 circa. L'uomo si trovava all'interno di un noto locale di Rua di San Pietro di Feletto, il "Glostaria". Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, a bordo di ambulanza e automedica. In piazza Feletto è giunto anche l'elicottero. Il 65enne è stato accompagnato con l'autolettiga al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Alcuni clienti del locale avrebbero cercato di agevolare l'arrivo di ambulanza e automedica, dirigendo il traffico.