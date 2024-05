Il mistero del prosciuttone abbandonato alla fermata dell'autobus

Un prosciuttone lasciato alla fermata dell'autobus. Il misterioso ritrovamento è avvenuto nei pressi di una fermata del bus nella zona di San Pietro di Feletto. E' stata una dimenticanza o una burla? Impossibile per ora chiarirlo.

«Scherzo goliardico o spreco alimentare? Qualche settimana fa, nei pressi di una fermata dell'autobus nel Felettano, è stata abbandonata... una forma di prosciutto. Un ritrovamento singolare, che al tempo stesso ci fa riflettere su quanto cibo venga buttato nella spazzatura ogni giorno» così su Facebook si interroga l'azienda Savno che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti nella destra Piave.

«Secondo il rapporto "Il caso Italia" dell'Osservatorio Waste Watcher International, infatti, nel nostro Paese si è passati da 75 grammi di cibo gettato via ogni giorno a testa nel 2023, a quasi 81 grammi nel 2024...» continua il post di Savno «praticamente più di mezzo chilo a settimana! Secondo il documento, si spreca di più nelle città e nei grandi Comuni (+ 8%) e meno nei piccoli centri. Il fenomeno riguarda in particolare le famiglie senza figli (+ 3%) e i consumatori a basso potere d'acquisto (+17%). Cominciamo a cambiare le nostre abitudini di consumo da ora, per la sostenibilità del Pianeta di oggi e di domani».