Scivola, cade e batte la testa: 12enne trasportato in ospedale

Attimi di paura nella serata di ieri, 15 dicembre, a San Polo di Piave in via Gariol, non distante dall'ufficio postale. Un ragazzino di 12 anni è scivolato e ha battuto violentemente la testa a terra, procurandosi un forte trauma cranico. Il giovanissimo è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto con elicottero (poi rientrato alla base, vuoto), ambulanza e automedica. Fortunatamente, dopo i primi accertamenti del caso, lo studente è stato accompagnato al pronto soccorso di Oderzo. Non è in pericolo di vita.