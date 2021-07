Bottiglie "dorate", Ca' di Rajo vince la guerra in tribunale

Bortolo Cecchetto, titolare dell'azienda vitivinicola di San Paolo di Piave, è stato assolto dall'accusa di contraffazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. A trascinarlo in tribunale era stata la "Bottega" di Godega Sant'Urbano che, costituitasi parte civile, aveva chiesto un risarcimento del danno di oltre 1 milione di euro

La guerra del prosecco tra cantine produttrici di una linea di bottiglie che sarebbero state troppo simili la vince Ca' di Rajo, la storica azienda vitivinicola di Bortolo Cecchetto, che è stato assolto ieri, giovedì 22 luglio, "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di contraffazione e vendita di prodotti industriali con segni mendaci. A trascinare Ca' de Rajo in tribunale era stata la "Bottega" di Godega Sant'Urbano che, costituitasi parte civile, aveva chiesto un risarcimento del danno di oltre 1 milione di euro.

L'accusa era stata lanciata nel 2014, quando Bottega aveva additato Ca' de Rajo di aver contraffatto i marchi di sua proprietà. L'azienda di Godega aveva infatti messo in commercio una serie di bottiglie avvolte in carta dorata, patinata rosa e argento; Cecchetto, da parte sua, ne aveva messe in vendita altre, con una confezione simile. Vi fu un sequestro di oltre 40 mila bottiglie della casa vinicola di San Polo che però ottenne quasi subito la "liberazione" di tutta la merce dal tribunale del Riesame, che decise persino che Bottega dovesse dare evidenza alla cosa pubblicandola nel suo sito internet commerciale.

La cantina Ca' di Rajo era uscita insomma a testa alta dalla battaglia legale avviata nei suoi confronti: determinante era stata la riprova che le cantine sanpolesi utilizzavano bottiglie colorate da prima che la Bottega spa depositasse i propri marchi. Ma la vicenda non finì lì e prese la strada del penale. Ieri il processo si è concluso con la difesa che è riuscita a far valere quanto era già stato stabilito dai giudici sette anni fa.