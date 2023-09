Finiscono in una cisterna: le esalazioni uccidono un operaio, grave un collega

Tragico incidente sul lavoro oggi, 14 settembre, alla cantina Ca' di Rajo di Rai di San Polo di Piave, in via del Carmine. Due operai, poco prima delle 15, sarebbero caduti all'interno di una vasca a rischio esalazioni. Operazioni di soccorso a cura Suem 118 e vigili del fuoco. Solo uno dei due malcapitati ha risposto al richiamo dei soccorritori ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Per il collega non c'è stato nulla da fare: è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.