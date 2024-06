Brucia auto e casa al socio imprenditore: 81enne denunciato

Le divergenze lavorative tra due imprenditori trevigiani sono degenerate in un incendio doloso nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno: verso le 2.10 di notte i vigili del fuoco di Conegliano e i carabinieri della stazione di San Polo di Piave sono intervenuti in via Roma a Cimadolmo dove l'abitazione di un'imprenditore 79enne del posto era andata a fuoco. L'incendio era partito da due auto parcheggiate nel giardino di casa, una Kia Sportage e una Skoda Karoq, entrambe di proprietà del 79enne. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita nel rogo ma la paura è stata tanta.

Le fiamme, in pochi minuti, si sono propagate dalla tettoia fino al primo piano dell'abitazione. Solo l'intervento dei vigili del fuoco da Conegliano, l'autopompa da Treviso e due autobotti per un totale di 9 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, sono riusciti a evitare un rogo generalizzato all'intera abitazione. I carabinieri di San Polo di Piave hanno subito avviato le indagini sul caso scoprendo che il 79enne proprietario di casa aveva delle divergenze pregresse con il socio 81enne per una loro azienda con sede all'estero. Non ci è voluto molto ai militari dell'Arma per capire che il rogo era stato provocato proprio dall'imprenditore 81enne che aveva dato fuoco alle auto del socio. A conclusione delle indagini, nella mattinata di domenica 23 giugno, l'imprenditore è stato denunciato per danneggiamento. I danni provocati dall'incendio doloso sono invece ancora in corso di quantificazione. Le operazioni di completo spegnimento bonifica e messa in sicurezza del luogo sono terminate all’alba.