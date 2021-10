Distrae anziana e le ruba la borsa dall'auto, telecamere lo incastrano

Con il pretesto di chiedere un'informazione si era avvicinato ad un'anziana, all'esterno dell'ufficio postale di San Polo di Piave, e l'aveva poi distratta, sostenendo che sulla portiera della sua auto ci fossse una rigatura. Un diversivo per derubare la malcapitata, una 82enne, della borsa con tutti i suoi averi. L'episodio risale allo scorso 20 luglio e dopo mesi di indagini e accertamenti i carabinieri della stazione di San Polo, guidati dal maresciallo maggiore Enrico Damiano, sono riusciti a dare un volto ed un nome al ladro. Si tratta di un 27enne siracusano, B.B., pregiudicato, che è stato denunciato per furto aggravato su autovettura e indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Il malvivente, con il bancomat dell'anziana, aveva infatti effettuato prelievi per circa 600 euro. Fondamentale per gli investigatori l'approfondimento sul metodo usato dal ladro (simile a quello usato dai truffatori per la "truffa dello specchietto") e l’esame delle telecamere delle zone interessate.