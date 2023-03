Scoppia un incendio in cucina, casalinga ustionata: ricoverata in ospedale

Paura nella tarda serata di venerdì, poco dopo le 23.50, a San Polo di Piave, all'interno di un'abitazione di via alla Lia a causa di un incendio che è divampato all'interno della cucina di casa. La residente, una 64enne, Marisa Doimo, si è ustionata a mani e braccia ed è rimasta intossicata nel disperato tentativo di spegnere le fiamme. A provocarle, a quanto sembra, sarebbe stato un corto circuito all'impianto elettrico della cucina stassa. I residenti della zona e i vicini di casa, vedendo il fumo e sentendo le urla della 64enne, sono intervenuti in suo soccorso, lanciando l'allarme a 115 e 118. In via alla Lia sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Conegliano che hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme e soccorso la padrona di casa, affidata alle cure di medico e infermieri del Suem 118. La donna è stata trasportata in ospedale a Treviso e non è fortunatamente in pericolo di vita. L'abitazione risulta inagibile.

I vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri, sono inoltre intervenuti all'alba di oggi, 11 marzo, ad Altivole per salvare un uomo rimasto chiuso all'interno del suo furgone, con il motore acceso, dentro un garage.