Paura alla O-I di San Polo, all'interno della fabbrica scoppia un incendio

Paura questa mattina alla O-I di San Polo, leader mondiale leader mondiale nella produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande, prima azienda di packaging per il settore food & beverage ad ottenere la valutazione “Oro” nella categoria della salute dei materiali della certificazione Cradle to Cradle. Alle 11 di oggi, 12 giugno, un incendio è scoppiato all'interno della fabbrica; le fiamme sarebbero partite da un macchinario in funzione, dal momento che l'impianto era in attività. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco e il fuoco è stato rpidamente circoscritto. Non ci sarebbero feriti tra gli operai che erano al lavoro.