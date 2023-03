Incendio devasta il tetto di un'abitazione di tre piani, residenti evacuati

Mercoledì sera, 29 aprile, alle 19.45, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Baruchella a San Polo di Piave per l’incendio di un tetto di un’abitazione di tre piani al civico 6, una casa colonica a pochi passi dalla Antonio Facchin Vinery: nessuna persona è rimasta ferita. l pompieri accorsi da Conegliano e Treviso sono intervenuti sul posto con due autopompe, l’autoscala e 12 operatori, hanno circoscritto le fiamme che hanno riguardato una parte della copertura del tetto in legno. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate a mezzanotte circa. A provocare le fiamme sarebbe stato il malfunzionamento della canna fumaria del camino: il rogo si è poi rapidamente propagato alle travature dello stabile.