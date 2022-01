San Trovaso, vandali in stazione: petardi contro la biglietteria automatica

Vandali fuori controllo nelle stazioni di Preganziol e San Trovaso, sulla linea ferroviaria che collega Venezia ad Udine. I viaggiatori senza abbonamento non possono usare da alcuni giorni le biglietterie automatiche presenti in stazione perché vandalizzate da ignoti responsabili. Nella stazione di San Trovaso la macchinetta per i biglietti è stata imbrattata e compromessa dall'esplosione di aluni petardi. A segnalare la situazione è stato il consigliere comunale Raffaele Freda:

«Degrado non solo in stazione a Preganziol: faccio notare che a San Trovaso la situazione è persino peggiore - scrive Freda su Facebook - Magari la pandemia rallenta gli uffici ma non ferma gli imbecilli e la fessura della biglietteria automatica sembra sia stata addirittura bruciata. Non c’è bisogno di imbrattare tutto, questo è un disagio notevole per chi non ha l’abbonamento e quindi non può acquistare il biglietto, inoltrerò la foto ad Rfi per segnalare l'accaduto».