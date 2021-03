Cinque chili di marijuana, tre etti di hashish e pasticche di ecstasy: scoperto bazar della droga

Blitz antidroga dei carabinieri nella serata di ieri, martedì 17 marzo, a San Vendemiano. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di conegliano hanno arrestato, in flagranza di reato, per violazione delle norme sugli stupefacenti F.F., classe 1978, del posto, incensurato. l'individuo era sotto osservazione da tempo e la sua abitazione si è rivelata essere un vero e proprio bazar della droga.

L'uomo infatti e' stato trovato in possesso di piu' di cinque chili di marijuana, 350 grammi di hashish, 17 grammi di olio di hashish, una dose di cocaina e 50 pastiglie di ecstasy, oltre a materiale per il confezionamento e 1 bilancino di precisione. materiale rinvenuto sottoposto a sequestro. espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso come disposto dall'Autorità giudiziaria.