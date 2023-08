Senza biglietto, spintona un controllore della Mom e scappa: 25enne arrestato

Non aveva il biglietto per poter viaggiare a bordo di un pullman ed è stato scoperto da un controllore: dopo aver fermato la corsa del mezzo, tergiversando sull'esibire i propri documenti, ha spintonato il dipendente della Mom ed è scappato via. E' stato bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio dai carabinieri di Conegliano il 25enne che stamattina, 7 agosto, si è reso protagonista di questo episodio avvenuto a San Vendemiano, in località Gai.

Lo straniero è salito a bordo dell'autobus di linea mom 120 con tratta Vittorio Veneto-Treviso quando, su richiesta del controllore di presentare il biglietto, ha tentennato circa la richiesta di dare documenti e generalità, facendo così accumulare ritardo al mezzo di trasporto pubblico. Per guadagnare la fuga l'uomo con una mossa repentina ha spintonato con forza l'addetto al controllo della Mom, e dopo essere sceso dall’autobus, per sottrarsi all'identificazione, si è dato alla fuga ma è stato rintracciato dopo pochi minuti da una "gazzella" del nucleo radiomobile, rapidamente intervenuta sul posto. Condotto in caserma il 25enne è stato successivamente rimesso in libertà in attesa del prosieguo della sua vicenda penale.