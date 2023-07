Avventori aggrediti da addetti alla sicurezza: il "Mamilla" chiude per otto giorni

Tra il 2022 ed il 2023 sono avvenuti, sia all'interno che all'esterno del locale, risse e aggressioni da parte degli addetti alla sicurezza nei confronti di alcuni avventori. Sono questi i motivi che hanno spinto il Questore della provincia di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, a disporre la sospensione, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, con la conseguente chiusura del “Mamilla” di San Vendemiano, per ben 8 giorni.

Il provvedimento, applicato su proposta del Commissariato di Conegliano, è stata eseguita e notificata al titolare dell’esercizio commerciale nel corso della mattinata di oggi. La misura è stata emanata all’esito di svariati controlli effettuati dalle pattuglie del Commissariato e dalla Compagnia dei Carabinieri di Conegliano nel periodo compreso tra il 2022 e 2023 nel corso dei quali, si legge in un comunicato "sono stati documentati diversi episodi che hanno destato allarme sociale". "Il provvedimento si è reso necessario" continua la nota "per contrastare il consolidamento della pericolosa situazione creatasi, adottando, in via preventiva e cautelare, una misura a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico e nel contempo ad impedire il verificarsi di ulteriori episodi di aggressione".