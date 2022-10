Precedenza non rispettata, morto un friulano 60enne

E' di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, 29 ottobre, al confine tra i comuni di San Vendemmiano e San Fior. Nello schianto ha perso la vita D.P.P., un 60enne di Azzano Decimo (Pordenone). L'uomo, che si trovava a bordo della sua Fiat Punto, si è scontrato violentemente contro una Ford Focus guidata da un cittadino albanese di 25 anni residente a Conegliano a causa di una precedenza non data durante l'immisione di uno dei veicoli all'altezza dell'incrocio tra via De Marchi e via Longhena, tra la località Gai e Castello di Roganzuolo. Nel sinistro, che è accaduto intorno alle 22,40, la Fiat Panda è finita nel fosso a bordo strada. Soccorso invece l'albanese, trasportato in condizioni che non destano preoccupazioni all'Ospedale "Santa Maria dei Battuti" di Conegliano.

Sul posto sono intervenuti il Suem 118, i carabinieri per i rilievi di legge e la ricostruzione dinomanica dell'incidente oltre alla Polizia Stradale che ha deviato il traffico e i Vigili del Fuoco.

L' incidente mortale allunga la striscia di sangue sulle strade della Marca: si tratta infatti del cinquantunesimo sinistro mortale dell'inizio dell'anno accaduto quest'anno sulle strade della Marca, il settimo nel mese di ottobre