Anziana travolta da un'auto, soccorsa da due volontarie della Croce Rossa

Incidente stradale a San Zenone degli Ezzelini, in via Marini, poco dopo le 12.30 di oggi, venerdì 8 luglio. Una donna di 71 anni, residente nella zona, è stata violentemente colpita alla schiena da auto mentre attraversava la strada ed è finita a terra. Due giovani ragazze che erano di passaggio e abitualmente prestano servizio presso Croce Rossa di Bassano, si sono fermate e hanno praticato le manovre di primo soccorso agevolando il lavoro di medicoe infermieri del Suem di Pieve del Grappa che sono intervenuti poco dopo con automedica e ambulanza. L'anziana è stata trovata dai sanitari a terra, immobilizzata in modo corretto dalle due soccorritrici ed è stata poi caricata e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco. Per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale.