Auto rubata data alla fiamme dai ladri, indagano i carabinieri

Misterioso incendio la scorsa notte, tra sabato e domenica, poco dopo l'1.20 circa a San Zenone degli Ezzelini, nell'area dell'oasi San Daniele. Ignoti hanno dato alle fiamme un'autovettura Fiat 500 che risultava essere stata rubata fuori provincia. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona. Intervenuti sul posto i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto e i vigili del fuoco che sono intervenuti per estinguere l'incendio. Il veicolo è stato messo sotto sequestro. Sono in corso indagini per chiarire i motivi che hanno spinto i malviventi a liberarsi in questo modo del veicolo, forse utilizzato per mettere a segno gesti di natura criminale.