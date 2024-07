Si barrica in casa e minaccia di ferirsi, convinto ad uscire dal carabiniere negoziatore

Paura nel pomeriggio di oggi, 8 luglio, a San Zenone degli Ezzelini in via Verdi. Un giovane di 25 anni, con problemi di natura psichica, ha preso a calci mobili e supellettili e quindi minacciato e costretto ad uscire di casa il padre con cui ha avuto una furibonda litigata. Per convincere ad uscire di casa il 25enne, armato di coltello, è intervenuto il carabiniere negoziatore, il comandante provinciale Ribaudo ed il comandante del nucleo operativo Turrini. La mediazione, avviata alle 17.40 circa, si è conclusa alle 19.30 circa. Intervenuto anche personale del Suem 118 oltre al sindaco di San Zenone, Fabio Marin, ovviamente preoccupato per la situazione di forte tensione in atto.