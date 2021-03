Dipendente infedele deruba la sua ditta: sequestrati attrezzi per 5mila euro

Le indagine dei carabinieri di Asolo incastrano un 43enne di Bassano del Grappa, ex operaio di un'azienda meccanica di San Zenone degli Ezzelini. La perquisizione è avvenuta giovedì

Si è appropriato di attrezzi da lavoro, tra trapani, cacciaviti, forbici e altri strumenti, derubando la ditta per cui lavorava. Piccoli ammanchi ma molto frequenti che hanno costretto il datore di lavoro a rivolgersi alle forze dell'ordine. A finire nei guai un operaio 43enne di Bassano del Grappa Grappa che nei giorni scorsi è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Asolo per furto aggravato. L'uomo, che nel mese di aprile 2019 lavorava alle dipendenze di una ditta meccanica di San Zenone degli Ezzelini, aveva fatto sparire vari attrezzi meccanici ed elettronici di proprietà della società di cui all'epoca dei fatti era dipendente. La refurtiva è stata parzialmente ritrovata nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita nei confronti dell'operaio, nella mattinata di ieri 4. marzo. Il materiale rinvenuto, del valore di 5mila euro circa, è stato sequestrato, in attesa di essere restituito alla ditta.