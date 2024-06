/ Via Giuseppe Verdi

Gattino rimane incastrato sotto la tettoia: salvato dai vigili del fuoco

Mercoledì mattina, 5 giugno, i pompieri di Castelfranco Veneto sono intervenuti in via Verdi a San Zenone degli Ezzelini per soccorrere un micetto in difficoltà. Portato in salvo, è stato affidato alle cure del veterinario