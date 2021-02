Raid nella notte, negozio islamico dato alla fiamme

Nel mirino macelleria-ortofrutta islamica "Planet Fruit" di via Marconi, a San Zenone degli Ezzelini. Il rogo è divampato alle 4.30 circa. Al lavoro i vigili del fuoco e i carabinieri di Castelfranco Veneto che ora indagano per identificare gli autori del rogo

E' certamente doloso l'incendio che ha devastato nella notte la macelleria-ortofrutta islamica "Planet Fruit" di via Marconi a San Zenone degli Ezzelini. Ignoti sono penetrati all'interno, appiccando le fiamme. L'allarme è scattato alle 4.30 circa. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco (autopompa serbatoio e autobotte), una squadra di Asolo, autoscala di Treviso con caposervizio e funzionario di guardia. Due persone che sono residenti al piano superiore sono state evacuate ma non è stato necessario affidarle alle cure del Suem 118. Sull'incendio indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il negozio è gestito da una cittadina marocchina di 21 anni, residente nella zona.

«E' una zona sensibile, sono successi in passato fatti altri spiacevoli -spiega il sindaco di San Zenone, Fabio Marin- c'erano stati dei dissidi in passato tra i negozianti e i residenti del piano di sopra che poi se ne andarono. Lasciamo che i carabinieri facciano le loro indagini, escludo del tutto la pista razzista: qui c'è integrazione».

La parte del negozio riservata a macelleria era stata chiusa tempo fa dalla polizia locale, per irregolarità nei permessi dell'attività, e veniva utilizzata come magazzino. Era invece regolarmente attivo l'ortofrutta.

