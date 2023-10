Perde il controllo della moto e finisce fuori strada, ferito un 22enne

Ha perso il controllo della sua moto, una Suzuki, affrontando forse a velocità troppo elevata una curva verso sinistra, uscendo di strada. Grave incidente nella tarda serata di ieri, lunedì 9 ottobre, attorno alle 22.40 a San Zenone degli Ezzelini lungo la strada Schiavonesca Marosticana. A restare ferito un 22enne di Pieve del Grappa, M.T.. Il giovane non ha mai perso conoscenza ma ha riportato la frattura di entrambe le gambe oltre ad altre gravi lesioni: a soccorrerlo sono stati medici e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il 22enne in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il giovane viaggiava da Bassano in direzione di San Zenone. Le cause dello schianto sono al vaglio della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Escluso il coinvolgimento di altri mezzi.