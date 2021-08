Escono di strada con la loro moto, ferite due persone

L'incidente è avvenuto intorno alle 13,30 di domenica 8 agosto a San Zenone degli Ezzelini, in via San Martino

Un altro incidente stradale sulla rete viaria provinciale. Questa volta ad essere coinvolta è stata una moto di grossa cilindrata. E' successo intorno alle 13,40 di domenica 8 agosto a San Zenone degli Ezzelini dove, in via San Martino, a causa di una uscita autonoma le cui ragioni sono ancora al vaglio, due persone - il centauro che era alla guida e il passeggero - sono rimaste ferite. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale civile di Montebelluna. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. .