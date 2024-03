Travolta da un'auto e scaraventata in un cortile: 24enne salva per miracolo

Se l'è cavata con fratture e varie lesioni ma non è in pericolo di vita J.M., la 24enne straniera che è rimasta vittima ieri sera,7 marzo, poco dopo le 21.15, di un grave incidente in via Risorgimento a San Zenone degli Ezzelini. La giovane donna è stata travolta da una Citroen Saxo verde mentre stava attraversando la strada e nell'urto è stata letteralmente scaraventata nel cortile di un’abitazione disabitata e contro un albero. Una squadra dei vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Asolo, hanno tagliato una recinzione di ferro per permettere agli operatori del Suem 118 di effettuare un soccorso sanitario più agevole. La giovane è stata stabilizzata e trasferita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con l’elicottero del Suem. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del caso. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 23 circa. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.