Misteriosa aggressione, produttore musicale preso a calci e pugni

Misterioso episodio nella serata di mercoledì, 9 dicembre, attorno alle 21.30, a San Zenone degli Ezzelini, nella piazza principale. Un giovane produttore musicale di 25 anni, residente a Romano d'Ezzelino, è stato aggredito a calci e pugni da due persone, con cui si era incontrato per dei chiarimenti circa questioni personali. Il 25enne ha richiesto l'intervento del Suem di Crespano del Grappa: un'ambulanza è giunta sul posto e gli infermieri hanno medicato il giovane che aveva riportato alcune lievi lesioni al volto. Per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, a cui il 25enne non si è ancora rivolto per sporgere denuncia dell'accaduto. Smentita dall'Arma la voce che era circolata in mattinata circa un'ulteriore e successiva rissa che sarebbe scoppiata presso il pronto soccorso a Castelfranco Veneto e che avrebbe coinvolto il 25enne e alcui parenti dei due aggressori.