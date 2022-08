Lastra di vetro conficcata nel torace, operaio 53enne gravissimo

Grave incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, 3 agosto, poco dopo le 10.40, a Ca' Rainati di San Zenone degli Ezzelini, in via Montegrappa, alla Zardplas, azienda che si occupa della produzione di infissi e serramenti. Un operaio, E.Z., un 53enne della zona, è stato colpito e ferito gravemente al torace da una lastra di vetro, con alcuni frammenti che sono rimasti conficcati sul corpo del malcapitato. L'uomo, soccorso dai colleghi che hanno anche provveduto a lanciare l'allarme, ha perso i sensi e in azienda sono dovuti intervenire medico e infermieri del Suem 118 che hanno stabilizzato le condizioni dell'operaio, intubandolo e trasferendolo immediatamente in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Per effettuare gli accertamenti del caso sono dovuti intervenire gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che hanno cercato di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'azienda, da noi contattata telefonicamente, ha preferito non commentare in nessun modo l'episodio. Le condizioni del 53enne sarebbero molto gravi; la prognosi resta per ora riservata.