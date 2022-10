Locomotore a fuoco sui binari: muore operaio 55enne di Fregona

Tragedia nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre a Sanremo dove Carlo De Luca, operaio di 55 anni originario di Fregona, ha perso la vita nell'incendio di un locomotore. Il macchinista era impegnato in alcuni lavori di manutenzione sulla linea tra Taggia e Ventimiglia quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha preso fuoco non lasciandogli via di scampo. I vigili del fuoco, il 118 e le forze dell'ordine sono intervenuti sul luogo dell'incidente in corrispondenza della stazione sotterranea di Sanremo. Traffico ferroviario in tilt dall'una di notte: martedì mattina la circolazione è ripresa solo su un binario alle 8.05 fra Taggia e Ventimiglia. Ritardi fino a 90 minuti registrati su treni previsti in transito a Genova.

La vittima

Carlo De Luca lavorava per la Ivecos di Colle Umberto, azienda in appalto a Rfi che, in una nota, ha espresso "il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente le cui cause sono in corso dei necessari approfondimenti". Originario di Fregona il 55enne lascia la madre Mariangela e il fratello Mauro. De Luca non era sposato e non aveva figli: in passato aveva avuto un'impresa edile ma, ormai da alcuni anni, stava lavorando per la Ivecos di Colle Umberto. La notizia è arrivata in mattinata a Fregona lasciando senza parole familiari e conoscenti. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.

Il commento della Cgil

«Nell’esprimere vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima lanciamo un grido di allarme per questa emorragia di vite umane che, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 9 ottobre, giornata nazionale delle vittime sul lavoro, è un fenomeno inaccettabile in un Paese moderno che ha posto il lavoro a fondamento della vita democratica. Servirà fare chiarezza sulle cause di questo incidente perché non si ripeta mai più» così i sindacati in una nota congiunta Fillea Cgil Imperia e Liguria, Filt Cgil Imperia e Liguria, Cgil Imperia e Cgil Liguria.

«Così come è assolutamente necessario che le imprese seguano criteri di qualificazione, anche attraverso il modello della patente a punti. È necessario che al più presto si realizzi il rafforzamento dei controlli da parte del sistema di vigilanza nelle aziende attraverso gli ispettori regionali sul lavoro su prevenzione e repressione. Tutti, a partire dalle imprese, devono fare la propria parte; anche Inl, Inail, Asl, Inps devono fare la loro e realizzare monitoraggi permanenti che coinvolgano anche le parti sociali - continuano le firme sindacali -. La materia della salute e sicurezza sul lavoro deve entrare nei programmi scolastici perché non sia solo una conoscenza di norme, ma si concretizzi il rispetto del valore della vita umana».