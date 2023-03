Canna fumaria malfunzionante, tetto distrutto da un incendio

Poco dopo le 9:30, di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cassol nell’omonima frazione del comune di Santa Giustina per l’incendio del tetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Belluno con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori sono riusciti a circoscrivere e spegnere le fiamme, che hanno riguardato circa 20 metri quadri della copertura che ha parzialmente coinvolto l’impianto fotovoltaico. Le cause delle fiamme probabilmente innescate da una canna fumaria sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14 con le operazioni di bonifica e la copertura momentanea del tetto con un telo di nylon.