Ladri forzano una finestra ed entrano in casa, in fuga con una pistola

Una Beretta semiautomatica calibro 7.65, caricatore e varie munizioni, una cinquantina di cartucce. Questo il bottino di un furto messo a segno nei giorni scorsi a Santa Lucia, in via Colombera, all'interno dell'abitazione in cui vive un anziano. I "topi d'appartamento" erano entrati in casa dopo aver scassinato una finestra. Altri colpi si sono registrati in zona in altre abitazioni. Su questro e altri episodi indagano i carabinieri di Conegliano.

