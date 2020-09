Vandali distruggono le finestre di una casa in costruzione: «Ci annoiavamo»

«Ci annoiavamo»: sarebbe stata questa la sconcertante spiegazione che ha portato un gruppo di giovanissimi vandali a devastare, distruggendole, le finestre di una casa in costruzione. Il danneggiamento risale agli ultimi giorni dello scorso mese di maggio e hanno visto finire nel mirino un'abitazione di Santa Lucia di Piave. I carabinieri della stazione di Susegana hanno a lungo indagato per identificare i responsabili e negli ultimi giorni il cerchio si è definitivamente stretto attorno ad un gruppetto composto da sei ragazzini, tutti studenti tra i 15 e i 16 anni, residenti nella zona. Sono stati tutti denunciati alla Procura per i minori di Venezia per il reato di danneggiamento. Il loro comportamento incivile ha portato a danni per un totale di oltre 5mila euro che i loro genitori dovranno ora scucire al proprietario dell'abitazione. Interpellati circa i motivi del gesto, non hanno saputo dare nessuna giustificazione valida.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.