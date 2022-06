Lite furibonda tra fratelli, insieme aggrediscono i carabinieri arrivati per calmarli

Una litigata furibonda tra due fratelli, un 44enne ed un 46enne, ha destato non poca apprensione ieri pomeriggio, 9 giugno, tra i residenti di Santa Lucia di Piave. Quando i carabinieri della Compagnia di Conegliano sono intervenuti per calmare i bollenti spiriti dei due, entrambi ubriachissimi, ne è nata una collutazione tra i fratelli e gli stessi militari (i primi hanno urlato ai secondi di andarsene via e di non intromettersi) che sono rimasti lievemente contusi e hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. I fratelli sanlucesi, entrambi con precedenti penali specifici, sono comparsi in mattinata di fronte al giudice del tribunale di Treviso che ha convalidato l'arresto. Il 44enne, già condannato in passato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato riaccompagnato in carcere mentre il fratello sarù sottoposto al solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.