Entra col trucco nel profilo Whatsapp della moglie, 54enne finisce davanti al giudice

Aveva sincronizzato l'Iphone della moglie in modo da poterla "spiare" attraverso l'Icloud familiare ed era riuscito ad entrare, grazie ad una seconda applicazione, dentro al profilo Whatsapp della donna, dove cancellava messaggi a lui sgraditi e rispondeva ad altri, fingendo di essere lei. Così un cittadino marocchino 54enne, residente al tempo dei fatti a Santa Lucia di Piave, è finito a processo con una citazione diretta a giudizio - dopo che il gip ne aveva disposto l'imputazione coatta sovvertendo le indicazioni del pm, che aveva chiesto l'archiviazione - con l'accusa di intercettazione, impedimento e interruzione illecita delle comunicazione e di accesso abusivo in sistema informatico.

L'uomo era stato condannato nel 2017, sempre a Treviso, a 2 anni e 1 mese (pena poi ridotta a 1 anno e 10 mesi, con la sospensione condizionale) per maltrattamenti nei confronti del coniuge, da cui poi si è separato in Italia. Botte e umiliazioni psicologiche che la donna avrebbe ricevuto, a partire dal 2015, perché voleva troppa libertà. Cosa che il nordafricano, mussulmano oltre modo osservante, non era disposto a dargli. Anzi, la accusava di essere fin troppo occidentalizzata e le impediva di uscire, vedere altre persone e metteva i bastoni tra le ruote all'occupazione che la donna si era trovata.

Per questo, nello stesso periodo, avrebbe intercettato ogni sua comunicazione privata con il telefono, che sarebbe risultato collegato ad un dispositivo che l'uomo aveva a disposizione. La situazione va avanti fino a quando lei si accorge che qualcosa non va: conoscenti le fanno menzione di messaggi che però la donna non ha mai ricevuto. Il motivo è semplice: lui li avrebbe visti prima, cancellandoli e in qualche caso rispondendo, fingendo di essere la donna.