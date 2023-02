Paura durante la partita di calcetto, 27enne sviene e cade dopo uno scontro

Paura nella serata di ieri, 7 febbraio, durante una partita di calcetto tra amici che era in corso a Santa Lucia di Piave, nei campi sportivi di via Foresto est. Un 27enne della zona, C.S., è rovinosamente caduto a terra dopo un contrasto di gioco, sbattendo violentemente la schiena e il capo ed è svenuto a terra, privo di sensi. Per soccorrerlo sono intervenuti medico e infermieri del 118. Per trasportare il giocatore al Ca' Foncello di Treviso, è intervenuto l'elicottero del Suem, in volo notturno: per favorire l'atterraggio è stato necessario illuminare il vicino campo da calcio. Il 27enne, ripresosi nel frattempo, è stato ricoverato e non sarebbe in pericolo di vita. I medici tuttavia non hanno ancora sciolto la prognosi.