Sale sul traliccio dell'illuminazione e cade nel vuoto, grave un 48enne

E' salito su un traliccio per l'illuminazione dei campi sportivi, a Santa Lucia di Piave, ed è precipitato nel vuoto. La disavventura è capitata nella mattinata di oggi, domenica 18 ottobre, poco dopo le 9.30, ad un 48enne della zona. L'uomo, le cui condizioni sarebbero molto gravi, ha riportato varie fratture (a gambe, braccia e del bacino) ed è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Non chiaro il motivo che avesse portato l'uomo a salire sul traliccio. A lanciare l'allarme erano stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da sabato (la sua auto sarà ritrovata poco distante dal vicino centro sociale) ed un giocatore di tennis che ha visto il 48enne rovinare a terra.

