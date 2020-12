Ubriaco al bar malmena a calci e pugni i carabinieri, arrestato

Completamente ubriaco ha molestato gli avventori di un bar e poi ha malmenato a calci e pugni alcuni carabinieri, intervenuti per calmare i suoi "bollenti spiriti". Protagonista dell'episodio, avvenuto poco dopo le 15 di oggi, martedì 1° dicembre, in un locale di Santa Lucia di Piave, è stato un 42enne italiano, disoccupato e con precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato dai militari della stazione di Godega di Sant'Urbano per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. L'uomo infatti, in evidente stato di ubriachezza, per sottrarsi al controllo, ha opposto resistenza nei confronti dei militari, minacciandoli e colpendoli con pugni e calci. Il 42enne, al termine delle formalità del caso, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della compagnia di Conegliano, in attesa del processo per direttissima fissato per domani, 2 dicembre. I militari hanno riportato contusioni guaribili in tre giorni.