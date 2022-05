Mano finisce sotto ad una pressa, ferito operaio 53enne

Un operaio di 53 anni, R.S., è rimasto ferito mentre si trovava a lavoro in azienda, la Barazza di via Risorgimento, a Santa Lucia di Piave. L'uomo ha rimediato lo schiacciamento di una mano, finita per cause in corso di accertamento sotto ad una pressa meccanica. Il ferito, residente della zona, è stato soccorso da medico e infermieri del Suem 118 e trasportato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è stato sottoposto alle cure del caso. In azienda sono intervenuti anche i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2 che hanno effettuato gli accertamenti del caso per chiarire le cause dell'incidente, il secondo nell'arco di pochi giorni.