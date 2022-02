/ Via Foresto Est

Avvelenato dal monossido di carbonio, trovato morto un 24enne

La tragedia in via Foresto est a Santa Lucia di Piave. Non c'è stato nulla da fare per salvare la vita al giovane straniero, soccorso da vigili del fuoco e Suem 118. A dare l'allarme i vicini di casa che hanno percepito un forte odore di gas