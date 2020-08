Tenta di rubare i codici dei correntisti di Poste, scoperto dai carabinieri

Stava installando su un dispositivo Postamat, a Santa Lucia di Piave, uno skimmer ovvero un lettore di tessere magnetiche che avrebbe permesso di clonare carte di credito e bancomat e ottenere i codici dei correntisti, per poter comodamente vuotar loro il conto. Questo particolare ladro è stato scoperto in flagrante, nella notte tra martedì e mercoledì, dai carabinieri della stazione di Susegana: ad essere denunciato per furto aggravato un 29enne bielorusso, senza fissa dimora in Italia e incensurato. Il cittadino bielorusso è stato trovato in possesso di alcune carte di credito, un pc portatile, materiale elettronico vario e una somma in denaro di circa 7mila euro. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Conegliano proseguiranno per chiarire se lo straniero abbia o meno già colpito in provincia o se la manomissione di Santa Lucia di Piave fosse solo la prima.

