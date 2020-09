Canna fumaria malfunzionante, tetto distrutto da un incendio

C'è voluto l'intervento di alcune squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e di Vittorio Veneto per avere ragione di un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione di via Santa Filomena, a Santa Lucia di Piave. A provocare l'incendio sarebbe stato il surriscaldamento della canna fumaria, evidentemente non revisionata a dovere: quella di oggi era di fatto la prima giornata autunnale, con temperature crollate e cielo plumbeo. Lo stabile, ora inagibile, ha riportato danni per diverse migliaia di euro. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 settembre.

