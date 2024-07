Era ad un passo dalla pensione, muore insegnante stimatissima

La scuola era la sua seconda “famiglia”. Era vicina alla pensione. E’ morta Patrizia Segantin insegnante di lingua inglese all’IC Beato Fra Claudio di Santa Lucia di Piave. Laureatasi all’Università di Ca’ Foscari a Venezia aveva insegnato inizialmente nel territorio vicentino dove aveva seguito il marito trasferitosi per lavoro quanti per oltre un ventennio a Santa Lucia. Molte generazioni del piccolo comune che vede la sua forza economica nelle imprese agricole l’aveva avuta come docente. Una donna sempre al passo con i tempi che aveva visto i diversi cambiamenti avvenuti nel mondo della scuola e sempre in grado di portare avanti una chiara progettualità al fine di migliorare e migliorarsi. Il sindaco Fiorenzo Fantinel la ricorda: “se di certi professori ricordi poco o nulla forse non ti hanno lasciato un segno. Patrizia Segantin invece ce la ricordiamo bene era molto preparata e soprattutto andava oltre. Era per il rispetto delle regole, esigente e validissima professionista. Ci mancherà”. Alberto Nadal amministratore unico Fiere di Santa Lucia ed ex assessore la ricorda così: “nei vari progetti portati avanti con la scuola lei era sempre propositiva e concreta. Ben comprendeva l’importanza delle realtà economiche del nostro territorio”. Patrizia Segantin lascia il marito Ivan ed i figli Valentina, Alberto e Serena e l’amatissima nipote Vittoria. Il funerale si svolgerà lunedì 8 luglio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Parè di Conegliano.