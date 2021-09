Corto circuito, scuolabus devastato da un incendio

Il rogo nella mattinata di oggi, 13 settembre, a Sarmede in un parcheggio di via dei Sarmati. In mattinata il mezzo dell'azienda "Battistuzzi" aveva trasportato alcuni bambini. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco

Un corto circuito alla batteria. Sarebbe questa la causa dell'incendio che nella mattinata di oggi ha distrutto uno scuolabus che era posteggiato a Sarmede, in via dei Sarmati. L'allarme era scattato alle 9 circa e ha portato ad intervenire due squadre dei vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano che hanno agevolmente spento le fiamme. Il pullmino, dell'azienda Battistuzzi, era entrato in servizio durante la mattinata, trasportando alcuni bambini della zona. L'autista lo aveva parcheggiato in via dei Sarmati dopo aver terminato il servizio. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Sarmede, Larry Pizzol.