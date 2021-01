Rompe a sassate la vetrata della biglietteria, 31enne denunciata

Un arrestato, dodici denunciati a vario titolo, 5.468 persone sottoposte a controllo identificativo e 608 servizi di vigilanza nelle stazioni, di cui 18 servizi specifici antiborseggio, attuati in abiti civili; 27 treni a bordo dei quali è stata svolta attività di vigilanza e 48 pattugliamenti lungo le tratte ferroviarie di competenza. E' questo il bilancio dell’operato della Polfer Veneto, durante il periodo delle festività natalizie, dal 18 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Tra le dodici persone denunciate per reati contro il patrimonio, nonché per violazione della normativa sull’immigrazione, rifiuto a fornire le generalità e danneggiamento, c'è anche una 31enne, indagata dal personale della Polfer di Conegliano. Nei giorni scorsi, in stazione dei treni a Orsago, la donna, senza fissa dimora e con precedenti penali, ha iniziato a scagliare con violenza una serie di grossi sassi contro la vetrata della biglietteria, mandandola in frantumi. Le forze dell'ordine sono intervenute pochi minuti dopo e hanno fermato e identificato la 31enne. Un raptus di follia costatole una deuncia per danneggiamento.